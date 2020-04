Lazio | 80 positivi in più

(Di martedì 21 aprile 2020) -Asl Roma 1: 12 nuovi casi. 47 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 14 nuovi casi. Deceduto un uomo di 93 anni con precedenti patologie. 18 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 3: 20 nuovi casidi cui 7 in isolamento domiciliare. 2 decessi: donna 75 anni e un uomo di 81 anni. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata 1 casa di riposo e 1 Istituto religioso -Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 128 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operative le Uscar alla RSA di Santa Marinella e a Campagnano per controlli nelle case di riposo del territorio -Asl Roma 5: 10 nuovi ...

RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitan… - fattoquotidiano : Coronavirus, 138 positivi e 5 anziani morti nella Rsa di Rocca di Papa: la procura invia i Nas. Regione Lazio: “Dir… - meteorologo777 : @vonmauruen @riktroiani Nel Lazio ci sono circa 50.000 positivi secondo alcune stime - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus, nel Lazio 80 nuovi positivi. Nella città di #Roma 46 casi e quattro morti - leggoit : Coronavirus, nel Lazio 80 nuovi positivi. Nella città di #Roma 46 casi e quattro morti -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio positivi

Lazio e Campania, in accordo con le medesime regioni e i rispettivi assessori alla Sanità. L’acronimo CPAP sta per Continuous Positive Airway Pressure e definisce un presidio diventato fondamentale ...Nessun nuovo caso positivo in provincia di Latina. E' la buona notizia di oggi, 21 aprile, riportata nel bollettino diramato dalla Asl pontina. E' la prima volta dopo un mese di notizie negative e ...