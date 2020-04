Laura Pausini ritorna a scrivere: il nuovo album è pronto per uscire? (Di martedì 21 aprile 2020) Laura Pausini stasera è in televisione con un programma su Rai 1. A quanto pare però la cantate ha di nuovo inziato a scrivere, ha pronto un nuovo album? Laura Pausini (fonte da gettyimages)Da qualche tempo la cantante italiana si è presa una pausa per dedicarsi ai suoi affetti più cari, in particolar modo alla figlia. La donna infatti nel 2018 aveva annunciato un momento di stacco dalla musica e così è stato, infatti fino ad adesso non sono usciti nuovi brani. Evidentemente adesso con la quarantena, la Pausini ha ritrovato la voglia di scrivere e di dedicarsi alla musica. Tanto che sembra che sia in procinto di rilasciare un nuovo album forse entro la fine dell’anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Laura Pausini APPELLO ALLO STATO: “NON DIMENTICHIAMO CHI LAVORA NELLO STATO” Laura Pausini scrive di nuovo e ... Leggi su chenews Laura Pausini innamorata pazza | Dedica speciale su Instagram

Stasera in tv – Laura Pausini su Rai 1 : Ho creduto in un sogno - il concerto

Laura Pausini e la sua “prima volta” : la confessione che non ti aspetti (Di martedì 21 aprile 2020)stasera è in televisione con un programma su Rai 1. A quanto pare però la cantate ha diinziato a, haun(fonte da gettyimages)Da qualche tempo la cantante italiana si è presa una pausa per dedicarsi ai suoi affetti più cari, in particolar modo alla figlia. La donna infatti nel 2018 aveva annunciato un momento di stacco dalla musica e così è stato, infatti fino ad adesso non sono usciti nuovi brani. Evidentemente adesso con la quarantena, laha ritrovato la voglia die di dedicarsi alla musica. Tanto che sembra che sia in procinto di rilasciare unforse entro la fine dell’anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –APPELLO ALLO STATO: “NON DIMENTICHIAMO CHI LAVORA NELLO STATO”scrive die ...

RadioItalia : Guarda #radioitalialive con Laura Pausini qui: - Corriere : Laura Pausini al governo: «Lavoratori dello spettacolo non restino inascoltati» - circawavesidlov : RT @RoaLap: RAGA STASERA TUTTI SU RAI 1 C’È IL CONCERTO DI LAURA PAUSINI - Scionia : RT @ragazza_roma: Questa sera Rai 1, ospite @paolaturci - zazoomblog : Stasera in tv – Laura Pausini su Rai 1: Ho creduto in un sogno il concerto - #Stasera #Laura #Pausini #creduto -