Laura Pausini confessa | devo dire la verità a mia figlia Paola

(Di martedì 21 aprile 2020) Oltre a essere la grande artista che tutti conoscono,è anche una madre che ha capito l’importanza di dialogare con i propri figli. “ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente, ha cambiato le sue abitudini scolastiche”, così ha scrittosui … L'articolola verità a miaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RadioItalia : Guarda #radioitalialive con Laura Pausini qui: - Corriere : Laura Pausini al governo: «Lavoratori dello spettacolo non restino inascoltati» - lukeb1698 : Esclusiva immagine di Laura Pausini a 18 anni mentre guarda Eros Ramazzotti #StaseraLaura - gretollo : mi manca laura pausini che urla ai suoi live - mikasneck : Throwback a quando a 13 anni mi ritenevo fan di Laura pausini ma in realtà conoscevo 3 canzoni e ascoltavo sempre e solo quelle -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Oltre a essere la grande artista che tutti conoscono, Laura Pausini è anche una madre che ha capito l’importanza di dialogare con i propri figli. “Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in ...Viene ritrasmesso il grande evento del 2014 che la vide il debutto di Laura Pausini in tv, in diretta dal Teatro antico di Taormina. Un concerto speciale per festeggiare i suoi 40 anni, di cui 20 di ...