Laura Pausini ammette: “Io vittima, mi ha fatto stare molto male” (Di martedì 21 aprile 2020) Laura Pausini, cantante di livello internazionale torna a parlare di un evento che successo tempo fa, ancora la fa soffrire moltissimo. foto Getty ImagesLa cantante romagnola che in questi giorni tornerà in onda con uno dei suoi concerti di qualche anno fa, ha confessato di aver sofferto molto per una notizia rimbalzata sul web. E’ una fake news di diverso tempo fa ma che ancora oggi, alla cantante, mamma della piccola Paola ha lasciato l’amaro in bocca. Ecco di cosa si tratta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ANDREA DENVER: “DAMANTE HA SEMPRE AMATO GIULIA DE LELLIS Laura Pausini: “Quella notizia mi ha fatto stare molto male” foto Getty ImagesLaura Pausini ha parlato di un episodio girato sul web di alcuni anni fa che ancora oggi la turba moltissimo e che ai tempi l’ha fatta soffrire moltissimo. “Sono stata vittima tempo fa ... Leggi su chenews Laura Pausini e il legame con la figlia Paola : “Bisogna dirle la verità”

Chi è Paolo Carta - il compagno di Laura Pausini e papà della figlia della cantante

Quanto guadagna Laura Pausini : lo stipendio e patrimonio della cantante (Di martedì 21 aprile 2020), cantante di livello internazionale torna a parlare di un evento che successo tempo fa, ancora la fa soffrire moltissimo. foto Getty ImagesLa cantante romagnola che in questi giorni tornerà in onda con uno dei suoi concerti di qualche anno fa, ha confessato di aver soffertoper una notizia rimbalzata sul web. E’ una fake news di diverso tempo fa ma che ancora oggi, alla cantante, mamma della piccola Paola ha lasciato l’amaro in bocca. Ecco di cosa si tratta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ANDREA DENVER: “DAMANTE HA SEMPRE AMATO GIULIA DE LELLIS: “Quella notizia mi hamale” foto Getty Imagesha parlato di un episodio girato sul web di alcuni anni fa che ancora oggi la turba moltissimo e che ai tempi l’ha fatta soffrire moltissimo. “Sono statatempo fa ...

RadioItalia : Guarda #radioitalialive con Laura Pausini qui: - Corriere : Laura Pausini al governo: «Lavoratori dello spettacolo non restino inascoltati» - amatipercomesei : @ferropausini Mi hai fatto venire in mente che all'epoca quando la mia amichetta mi chiedeva di giocare a Il mondo… - lostonIou : Carichissima per il concerto di Laura Pausini di questa sera - emmashands : Questa sera si vive in attesa di Laura Pausini -