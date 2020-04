L’Assemblea di Lega conferma la ripartenza della Serie A | tutti i 20 club hanno detto sì

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) L'Assemblea dihato l'intenzione di tornare in campo il prima possibile per concludere la stagione regolare 2019/2020. Nessun voto contrario, una volontà univoca che attenderà adesso le direttive di Figc, Fifa, Uefa e Governo per assecondare le norme sanitarie e mediche da seguire.