Lapo Elkann “Ho cambiato vita | ora aiuto gli altri | mia figlia la chiamerò Italia”

evilripper : RT @Facciotardi: Comunque i momenti migliori di questo millennio rimarranno: - Lapo Elkann che si autorapì a New York - Mike Bongiorno rap… - Giuliopalombi : Grande momento in TV su rai1 dove la puerpera Danieli intervista Lapo Elkann che afferma di essere amico di Maradon… - donvitorap : chi ha qualcosa dia col cuore a fondazione Laps Lapo elKann per i bambini disagiati,che Dio benedica gli sportivi e… - Facciotardi : Comunque i momenti migliori di questo millennio rimarranno: - Lapo Elkann che si autorapì a New York - Mike Bongiorno rapito da morto - Dicolamia019 : RT @Dicolamia019: A #staseraitalia la Palombelli chiede a Lapo Elkann quale sarà la prima cosa che farà finita l emergenza #COVID19italia .… -

Lapo Elkann Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lapo Elkann