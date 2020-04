Lapo Elkann | “Adesso voglio aiutare gli altri Sogno di avere una figlia | la chiamerei

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020)è stato ospite, in collegamento da Lisbona, della puntata di "Storie Italiane" il programma mattutino condotto da Eleonora Daniele. L'imprenditore ha dichiarato di aver votato la sua vita all'aiuto per gli, per coloro che ne hanno bi, infatti, con la sua Fondazione Laps, non si è tirato indietro neanche nel corso di questa emergenza sanitaria. Inoltre ha rivelato quale sia il suonel cassetto: tanto è il suo amore per il nostro Paese che, il giorno in cui dovesseuna, la chiamerebbe proprio Italia.