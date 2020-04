L'album del giorno, Fabrizio De Andrè & Pfm in concerto (Di martedì 21 aprile 2020) Nella storia italiana non si può prescindere da questo virtuoso incontro tra due mondi diversi, per certi versi lontani ed ostili, soprattutto negli anni Settanta. In realtà, il sodalizio tra il cantautore genovese e i musicisti della prog rock band italiana si era già concretizzato nell'album La Buona Novella, ma il tour andato in scena nel 1979 fu proprio un'altra cosa. Fu l'unione magica tra gli arrangiamenti ispirati di una band composta da musicisti eccellenti quanto raffinati e la poesia d'un cantautore dallo smisurato talentoAl di là delle parole, basta ascoltare in tutta la loro bellezza i nove minuti e mezzo di Amico Fragile, canzone straordinaria, resa ancora più straordinaria dall'arrangiamento creato ad hoc dai ragazzi della Pfm. Un must assoluto. Non fu facile mettere insieme il mondo di Fabrizio e quello della Premiata Forneria Marconi. ... Leggi su panorama Laura Pausini/ L'artista è tornata a scrivere - nuovo album dopo quello del 2018?

L'album del giorno : Zucchero - Blue's

Ultime Notizie dalla rete : album del L'album del giorno: Zucchero, Blue's Panorama Mick Harvey – Waves Of ANZAC/The Journey

Mick Harvey (ex-The Birthday Party, Crime And The City Solution e The Bad Seeds, nonché costante collaboratore di PJ Harvey) è tornato con il nuovo (e bellissimo) album “Waves of ANZAC/The Journey”.

Laura Pausini, scrive canzoni: nuovo album in vista. Rivelazioni sull'artista che stasera vedremo su Rai 1

Laura Pausini stasera, martedì 21 aprile 2020 in tv alle 21.25, con il suo concerto evento molto atteso dai fan. Ma cosa c'è nel futuro dell'artista? Il suo tredicesimo album in studio & ...

