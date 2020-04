La visiera economica anti-virus fatta a Napoli? È realizzata con la damigiana del vino

(Di martedì 21 aprile 2020) Tutti a caccia di mascherine ma anche di visiere parafiato: la più(e curiosa) è made ined èin maniera molto semplice, cioè tagliando a metà lada 5 litri usata per, arrotondata con il nastro isolante e adattata con un elastico da far passare dietro la testa.

