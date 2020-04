La Stampa: Serie A, probabile slittamento degli allenamenti di due settimane (il 18 maggio) (Di martedì 21 aprile 2020) Domani il mondo dello sport si incontrerà per discutere il protocollo redatto dalla Figc e una possibile ripresa delle attività. Ma nelle manovre di avvicinamento le premesse non sono esattamente favorevoli al mondo del pallone. Ieri, prima ha parlato il ministro della Salute, Roberto Speranza, «Lo dico da grande appassionato di calcio, ma con più di 400 morti al giorno è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci». Nel pomeriggio è stata la volta del suo vice, Pierpaolo Sileri: «Gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori resterebbe troppo alto anche per partite a porte chiuse». In serata, infine, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: «Non è certa la ripresa degli allenamenti il 4 maggio». Parole che, scrive la Stampa, “rendono probabile uno slittamento di altre due ... Leggi su ilnapolista La Stampa - L'idea di calendario : Serie A dal 31 maggio al 12 luglio con partite quasi tutti i giorni

Tutte le console Xbox Series X avranno Master Chief e un'anaconda stampati al loro interno

Serie C - allenamenti a porte chiuse e stop alle conferenze stampa (Di martedì 21 aprile 2020) Domani il mondo dello sport si incontrerà per discutere il protocollo redatto dalla Figc e una possibile ripresa delle attività. Ma nelle manovre di avvicinamento le premesse non sono esattamente favorevoli al mondo del pallone. Ieri, prima ha parlato il ministro della Salute, Roberto Speranza, «Lo dico da grande appassionato di calcio, ma con più di 400 morti al giorno è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci». Nel pomeriggio è stata la volta del suo vice, Pierpaolo Sileri: «Gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori resterebbe troppo alto anche per partite a porte chiuse». In serata, infine, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: «Non è certa la ripresail 4 maggio». Parole che, scrive la, “rendonounodi altre due ...

SalernoSal : Dunque quando i numeri raccontano di un Paese che migliora si abolisce la conferenza stampa delle 18. Non piaceva i… - napolista : La Stampa: Serie A, probabile slittamento degli allenamenti di due settimane (il 18 maggio) Il mondo del calcio è d… - ItalianSerieA : New post: CONSIGLIO DI LEGA – NOTA STAMPA - _seppukoo : RT @SalernoSal: Dunque quando i numeri raccontano di un Paese che migliora si abolisce la conferenza stampa delle 18. Non piaceva il lieto… - francescamir48 : RT @SalernoSal: Dunque quando i numeri raccontano di un Paese che migliora si abolisce la conferenza stampa delle 18. Non piaceva il lieto… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Serie Porte chiuse e nessun rimborso: in Serie A scoppia il caso abbonati La Stampa Tre metri sopra la spiaggia

Insieme a Lorenzo Sportiello, Francesco Lagi ha diretto Summertime, la nuova serie di Netflix prodotta da Cattleya e in arrivo, in streaming, il 29 aprile. «Al centro di tutto - dice - rimane il gioco ...

Serie A verso il verdetto: sfida sui tamponi per la ripartenza

In ordine meno sparso del solito, il calcio, quello di Serie A, si avvicina al giorno del verdetto: il protocollo scientifico della Commissione medica della Figc otterrà, domani, il via libera dai ...

Insieme a Lorenzo Sportiello, Francesco Lagi ha diretto Summertime, la nuova serie di Netflix prodotta da Cattleya e in arrivo, in streaming, il 29 aprile. «Al centro di tutto - dice - rimane il gioco ...In ordine meno sparso del solito, il calcio, quello di Serie A, si avvicina al giorno del verdetto: il protocollo scientifico della Commissione medica della Figc otterrà, domani, il via libera dai ...