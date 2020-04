La Regione lancia i «Lombard bond» Tre miliardi per investimenti straordinari

MincioeDintorni : CORONAVIRUS. TRE MILIARDI DI INVESTIMENTI, LA REGIONE LANCIA I ‘LOMBARD BOND’ - laprovinciacr : #Coronavirus , tre miliardi di investimenti: la Regione lancia i 'Lombard Bond' - startzai : RT @lega_inzago: ??”COVID-19: Regione Lombardia mette a punto un piano di investimenti di 3 miliardi di euro!' Il Governatore Attilio Fonta… - lega_inzago : ??”COVID-19: Regione Lombardia mette a punto un piano di investimenti di 3 miliardi di euro!' Il Governatore Attili… - marilisa06 : La mia regione è differente. Prima su tutti. Noi saremo monitorati modello Corea. Il nostro governatore lancia l’ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione lancia

«I “Lombard bond” saranno autorizzati in base alle effettive necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia». Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. «È la seconda volta - prosegue ...“La webcam di Castelluccio” è stata realizzata grazie al coinvolgimento di 240 sostenitori, al sostegno dell’Associazione “Per la Vita di Castelluccio” onlus e del CAI gurppo regionale dell’Umbria ed ...