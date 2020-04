La regina Elisabetta e l’impegno durante la guerra (che l’ha resa più forte) (Di martedì 21 aprile 2020) Quando la Germania invase la Polonia, nel settembre del ’39, la principessa Elisabetta – erede al trono – aveva appena compiuto 13 anni. Oggi, che di candeline ne ha spente ben 94, ITV1 le dedica un documentario analizzando il suo impegno nel corso della Seconda Guerra Mondiale: un evento che ha marchiato la vita della sovrana britannica, avvicinandola ai sudditi e rendendola sicuramente più forte. Leggi su vanityfair La regina Elisabetta ha la passione per gli alcolici : beve 4 drink al giorno sempre alla stessa ora

La regina Elisabetta II compie 94 anni. Il video inedito della sua infanzia felice

Michelle Hunziker con la regina Elisabetta : in quarantena “invita a pranzo” la Royal Family (Di martedì 21 aprile 2020) Quando la Germania invase la Polonia, nel settembre del ’39, la principessa Elisabetta – erede al trono – aveva appena compiuto 13 anni. Oggi, che di candeline ne ha spente ben 94, ITV1 le dedica un documentario analizzando il suo impegno nel corso della Seconda Guerra Mondiale: un evento che ha marchiato la vita della sovrana britannica, avvicinandola ai sudditi e rendendola sicuramente più forte.

WARNERMUSICIT : Cosa ci fanno la Regina Elisabetta, Elvis Presley e Daenerys Targaryen a casa di @NaliOfficial? Guarda il nuovo vi… - Agenzia_Ansa : #Gb Niente colpi di cannone per i 94 anni della regina Elisabetta. Vuole basso profilo per i morti a causa del Covi… - Capezzone : Oggi su @atlanticomag leggere, leggere e poi rileggere Francesco Zanotti su quello che Bergoglio dovrebbe imparare… - Fabianademarin1 : RT @humanpills1: Avete mai visto #thecrown su #netflix ? Viene raccontata la vita della regina Elisabetta II dagli anni Quaranta ai tempi m… - 16062017Tzn : RT @lusurpateur_: Oggi a Milano piove e la Regina Elisabetta compie 94 anni. Mi sembra il giorno giusto per ricordare che possiede un ombre… -