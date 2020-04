La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di martedì 21 aprile 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) ​Apertura dedicata (come purtroppo accade ormai di consueto negli ultimi tempi) all'emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Un momento decisamente complicato che, tra le tante conseguenze, ha visto anche lo stop forzato da parte di tutto il mondo del calcio. A questo proposito infatti, i piani alti del pallone nostrano (e non solo) sono al lavoro per trovare un accordo sulla ripresa di campionati e coppe nazionali ed internazionali. Una situazione che sembrava... Leggi su 90min Rassegna stampa del 21 aprile : le prime pagine dei quotidiani

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa RASSEGNA STAMPA Cronache TV App Immuni, Ceccardi: bozza governo non rispetta linee guida Ue

(askanews) - "Ho presentato interrogazione al Parlamento europeo perché la Commissione Ue ha scritto delle linee guida da seguire per tutelare la privacy e la libertà dei cittadini. Da quello che ho l ...

Telebusti alla ribalta in emergenza covid: ecco promossi e bocciati. Enrico Mentana sempre numero 1, volano le donne

La quarantena ha fatto bene ai tiggì. Gli ascolti sono cresciuti per tutte le edizioni, mentre non si può dire la stessa cosa degli Speciali, soprattutto quelli in prima serata. Il ...

