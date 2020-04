La pandemia diffusa dagli asintomatici: così Cina, Oms e Italia hanno sottovalutato il Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) La rivista Nature Medicine il 15 aprile pubblica un articolo su come il veicolo principale dell’infezione da coronavirus passi attraverso le persone asintomatiche. La ricerca condotta dall’Università di Hong Kong suggerisce una “considerevole trasmissione asintomatica”, come ha affermato il responsabile dello studio, Eric Lau. Il 16 aprile è stato pubblicato in preprint lo “studio di Vo’”, che riporta i risultati dell’analisi condotta da un ampio team di epidemiologi sul paese padovano di Vo’ Euganeo, il primo paese dove è stato rilevato il primo caso di morte con/per Coronavirus il 21 febbraio. A Vo’ sono stati eseguiti tamponi su quasi tutti i cittadini, il 43 per cento era asintomatico, ma ugualmente contagioso. Anche ad Ortisei, in Trentino Alto Adige, il 49 per cento di chi finora si è ... Leggi su tpi (Di martedì 21 aprile 2020) La rivista Nature Medicine il 15 aprile pubblica un articolo su come il veicolo principale dell’infezione da coronavirus passi attraverso le persone asintomatiche. La ricerca condotta dall’Università di Hong Kong suggerisce una “considerevole trasmissione asintomatica”, come ha affermato il responsabile dello studio, Eric Lau. Il 16 aprile è stato pubblicato in preprint lo “studio di Vo’”, che riporta i risultati dell’analisi condotta da un ampio team di epidemiologi sul paese padovano di Vo’ Euganeo, il primo paese dove è stato rilevato il primo caso di morte con/per Coronavirus il 21 febbraio. A Vo’ sono stati eseguiti tamponi su quasi tutti i cittadini, il 43 per cento era asintomatico, ma ugualmente contagioso. Anche ad Ortisei, in Trentino Alto Adige, il 49 per cento di chi finora si è ...

La preoccupazione è altissima, perché se non dovesse cambiare la situazione secondo gli esperti il numero dei decessi per infarto supererà in modo significativo quella direttamente legata alla ...

"La pandemia ha costretto ad adottare misure di estrema urgenza", ha affermato Conte ... con particolare attenzione alle case di cura Intensificare la presenza di Covid-hospital per la gestione dei ...

La preoccupazione è altissima, perché se non dovesse cambiare la situazione secondo gli esperti il numero dei decessi per infarto supererà in modo significativo quella direttamente legata alla ...