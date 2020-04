La Lombardia vuole una fase 2 uguale per tutti: "Riapertura regionalizzata farebbe solo danni" (Di martedì 21 aprile 2020) Una Riapertura regionalizzata “credo che sia una Riapertura monca, zoppa, che non consentirebbe un equilibrato sviluppo alle Regioni che aprono”. Lo ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con la trasmissione 24 Mattino su Radio24. Sia Fontana che il suo assessore al Welfare, Giulio Gallera, sono intervenuti per respingere l’idea di una Riapertura differenziata su base regionale, dopo il post di questa mattina in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato per i prossimi giorni “un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali”.“C’è una tale interconnessione tra le filiere produttive e tra le varie attività commerciali che c’è veramente il grosso rischio che faccia più danni che vantaggi una apertura a spizzichi e bocconi ... Leggi su huffingtonpost Feltri smaschera il gioco sporco della sinistra : «Vuole issare la bandiera rossa sulla Lombardia»

Coronavirus Lombardia - infermiera risponde a Roberto Saviano : «Vuole solo fare un processo»

Coronavirus - riapertura : Fontana (Lombardia) non vuole Italia zoppa. Ed è scontro sulle Rsa (Di martedì 21 aprile 2020) Una“credo che sia unamonca, zoppa, che non consentirebbe un equilibrato sviluppo alle Regioni che aprono”. Lo ha sottolineato il presidente di Regione, Attilio Fontana, in collegamento con la trasmissione 24 Mattino su Radio24. Sia Fontana che il suo assessore al Welfare, Giulio Gallera, sono intervenuti per respingere l’idea di unadifferenziata su base regionale, dopo il post di questa mattina in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato per i prossimi giorni “un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali”.“C’è una tale interconnessione tra le filiere produttive e tra le varie attività commerciali che c’è veramente il grosso rischio che faccia più danni che vantaggi una apertura a spizzichi e bocconi ...

LegaSalvini : Il PD vuole “commissariare” Lombardia e Veneto? E allora perché non l’Emilia-Romagna??? STOP agli squallidi sciacal… - davidealgebris : Mi correggo. Taiwan non e’ mai stata nel WHO perche Cina non la vuole. Taiwan non mente e ha capito i Cinesi mentiv… - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Renzi vuole riaprire le scuole. Burioni cerca cavie. Salvini dice di ispirarsi al 'modello Lomba… - GHERARDIMAURO1 : RT @ClaudioDeglinn2: M5S:Vito Crimi si copre di ridicolo vuole commissariare la Lombardia! Un movimento che non li vota più neanche i propr… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: M5S:Vito Crimi si copre di ridicolo vuole commissariare la Lombardia! Un movimento che non li vota più neanche i propr… -