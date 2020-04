La Lega Serie A ha votato all’unanimità per portare a termine la stagione 2019/20

(Di martedì 21 aprile 2020) I venti rappresentati dei club diA riuniti martedì in videoconferenza nell’assemblea dellahannoall’unanimità perla/20, interrotta lo scorso marzo con l’entrata in vigore delle misure per il contenimento dell’epidemia. La

