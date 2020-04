La giornalista spiega come tagliarsi i capelli? Disastro estremo a luci rosse | alle sue

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Un, assoluto, in diretta televisiva. Siamo negli Stati Uniti, l'emittente è KCRA 3, dove sono costretti a trasmettere da casa a causa del lockdown per coronavirus che ha colpito anche Sacramento, in California. Sul piccolo schermo ecco campeggiare Melinda Meza, reporter che tava raccontando la sua quarantena. E nel momento in cui si mette are al pubblicoecco apparire dietro di lei un uomo, il marito. Qual è il problema? Presto detto: è completamente nudo e sta per entrare nella doccia. Il signore, Mike de Lambert, non aveva idea che la moglie fosse in collegamento, e così le sue grazie sono state trasmesse in diretta televisiva. Ovviamente il video è diventato virale a tempo record, prima negli Stati Uniti e poi nel mondo intero.