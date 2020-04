La Ford Mustang è la sportiva più venduta al mondo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 21 aprile 2020) Laè sul tetto delanche nel 2019. Laamericana, infatti, è stata l'autoglobalmente piùlo scorso anno, grazie ai 102.090 esemplari totalizzati, di cui 9.900 in Europa. Un successo che dura da 56 anni e che non accenna ad arrestarsi. Un cavallo di razza, piccolo, robusto e veloce. Da più di mezzo secolo galoppa sul cofano dellaa stelle e strisce, con la criniera al vento e un profilo inconfondibile. È il, che nell'accezione automobilistica diventa femminile, scrivendo la storia di una delle auto più iconiche di sempre. Basta andare negli Stati Uniti per vederne una parcheggiata in ogni angolo – dal 1964 a oggi ne sono state costruite oltre 9 milioni - mentre in Europa per molti anni è stata una rarità d'importazione parallela, fin quando a Dearborn hanno capito ...