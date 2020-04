La “fase 2” degli arbitri e della Var | cosa cambia alla ripresa della Serie A

you_trend : ?? Mentre il paese si prepara ad entrare nella 'fase 2' della pandemia, secondo il radar settimanale di SWG cala la… - sole24ore : Le Regioni in pressing per riaprire ma l’Iss frena: il 90% degli italiani non è immune - AvvenirediCal : Fase Due, i diritti di tutti prima degli interessi di alcuni. Il Coronavirus sta svelando le disuguaglianze present… - mauriziogil46 : @myrtamerlino Voi giornalisti di parte sicuramente,mi chiedo come mai ore su ore a parlare del Trivulzio,mai una st… - mandelli_andrea : #Conte annuncia che entro la fine di questa settimana illustrerà il programma per le riaperture in vista del 4 magg… -

Ultime Notizie dalla rete : “fase degli Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE