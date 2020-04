“La Durso deve morire”: Yari Carrisi choc contro Barbara, il figlio di Al Bano e la Power sbotta su IG [FOTO] (Di martedì 21 aprile 2020) Yari Carrisi contro Barbara D’Urso, il post choc Doveva essere un giorno di festa e di auguri, invece si è trasformato in una giornata di polemiche e dure accuse. Yari Carrisi ha compiuto 47 anni e, mentre la madre Romina Power gli faceva un regalo su Instagram, lui ha postato una serie di Stories contro Barbara D’Urso. Sono solo quattro parole scritte di pancia e sbattute sul suo profilo personale a caratteri cubitali: “La Durso deve morire”. A quanto pare è rivolto proprio alla professionista perché un utente lo ha rimproverato e lui ha scritto che il male deve essere sconfitto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Per quale motivo ha attaccato Lady Cologno? Anche se non ha scritto il nome di battesimo e il cognome tutto attaccato, è ovvio che il figlio di Al Bano si riferisse alla conduttrice napoletana, ... Leggi su kontrokultura “La Durso deve morire” : Yari Carrisi choc contro Barbara - il figlio di Al Bano e la Power botta su IG [FOTO] (Di martedì 21 aprile 2020)D’Urso, il postDoveva essere un giorno di festa e di auguri, invece si è trasformato in una giornata di polemiche e dure accuse.ha compiuto 47 anni e, mentre la madre Rominagli faceva un regalo su Instagram, lui ha postato una serie di StoriesD’Urso. Sono solo quattro parole scritte di pancia e sbattute sul suo profilo personale a caratteri cubitali: “Lamorire”. A quanto pare è rivolto proprio alla professionista perché un utente lo ha rimproverato e lui ha scritto che il maleessere sconfitto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Per quale motivo ha attaccato Lady Cologno? Anche se non ha scritto il nome di battesimo e il cognome tutto attaccato, è ovvio che ildi Alsi riferisse alla conduttrice napoletana, ...

