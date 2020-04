La Danimarca passa alla Fase 3. Dopo le scuole riaprono parrucchieri, tatuatori e massaggiatori (Di martedì 21 aprile 2020) La Danimarca passa alla Fase 3. Da ieri è partita una nuova ondata di riaperture, racconta Repubblica. Dopo un mese di restrizioni. “Il governo guidato dalla premier socialdemocratica Mette Frederiksen ha deciso la riapertura — ma solo Dopo controlli sanitari di ogni locale, materiale e veicolo usato — di parrucchieri, fisioterapisti, autoscuole, saloni di massaggi e tatuaggi. Per garantirsi la riapertura i titolari degli esercizi dovranno autocertificare e dimostrare di essere in regola con le rigide norme sanitarie anticontagio”. Il virus, nel Paese, che ha una popolazione di circa 5,5 milioni di abitanti, ha causato 366 morti e 7300 contagi. Un mese fa fu decretato il lockdown, con misure limiti di spostamenti per chi lavora, distanza di sicurezza, limiti ai trasporti, viaggi possibili solo verso l’estero. Gli accessi degli stranieri limitati solo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 aprile 2020) La3. Da ieri è partita una nuova ondata di riaperture, racconta Repubblica.un mese di restrizioni. “Il governo guidato dpremier socialdemocratica Mette Frederiksen ha deciso la riapertura — ma solocontrolli sanitari di ogni locale, materiale e veicolo usato — di, fisioterapisti, auto, saloni di massaggi e tatuaggi. Per garantirsi la riapertura i titolari degli esercizi dovranno autocertificare e dimostrare di essere in regola con le rigide norme sanitarie anticontagio”. Il virus, nel Paese, che ha una popolazione di circa 5,5 milioni di abitanti, ha causato 366 morti e 7300 contagi. Un mese fa fu decretato il lockdown, con misure limiti di spostamenti per chi lavora, distanza di sicurezza, limiti ai trasporti, viaggi possibili solo verso l’estero. Gli accessi degli stranieri limitati solo ...

napolista : La Danimarca passa alla Fase 3. Dopo le scuole riaprono parrucchieri, tatuatori e massaggiatori Da ieri il governo… - Traversag : RT @DavideNitrosi: In Danimarca vanno a scuola così: distanziati e ordinati. La #riapertura passa anche dalla capacità di insegnare ai bimb… - manulagrassa : RT @DavideNitrosi: In Danimarca vanno a scuola così: distanziati e ordinati. La #riapertura passa anche dalla capacità di insegnare ai bimb… - archiferrara : RT @DavideNitrosi: In Danimarca vanno a scuola così: distanziati e ordinati. La #riapertura passa anche dalla capacità di insegnare ai bimb… - palcri65 : RT @DavideNitrosi: In Danimarca vanno a scuola così: distanziati e ordinati. La #riapertura passa anche dalla capacità di insegnare ai bimb… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca passa La Danimarca passa alla Fase 3. Dopo le scuole riaprono parrucchieri, tatuatori e massaggiatori IlNapolista Libertà di stampa, la Svizzera passa dal sesto all’ottavo posto

La Svizzera mantiene comunque il suo punteggio e rimane nella «zona bianca» dei Paesi in cui la libertà di stampa è pienamente garantita. Nel trio di testa ci sono Norvegia, Finlandia e Danimarca. La ...

F1 | Magnussen non chiude le porte a McLaren e Renault

Il pilota danese che ora corre per Haas, non esclude un ritorno alla McLaren o alla Renault ... L’anno successivo, ha guidato per la Renault prima di passare alla Haas. “La mia storia con quelle due ...

La Svizzera mantiene comunque il suo punteggio e rimane nella «zona bianca» dei Paesi in cui la libertà di stampa è pienamente garantita. Nel trio di testa ci sono Norvegia, Finlandia e Danimarca. La ...Il pilota danese che ora corre per Haas, non esclude un ritorno alla McLaren o alla Renault ... L’anno successivo, ha guidato per la Renault prima di passare alla Haas. “La mia storia con quelle due ...