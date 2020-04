La casa delle vacanze di Lady Diana è in vendita

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Accesso diretto ed esclusivo a una spiaggia paradisiaca, una piscina con un patio immenso, interni in stile caraibico: Casuarina Beach è la nuova villa in vendita per 12milioni e mezzo di dollari a Lyford Cay, sull’isola di New Providence, alle Bahamas, dove ora i milionari del mondo puntano gli occhi per fare un nuovo affare e vivere il sogno, e non solo perché è una casa meravigliosa. Qui, infatti, Lady Diana ha trascorso una delle vacanze più belle della sua vita: era il 1993, viaggiava (già senza Carlo) con i figli Harry e William, lontano dai paparazzi e dagli occhi indiscreti che tanto hanno turbato la sua vita.