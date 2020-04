La Bundesliga punta a ripartire: obiettivo 8 maggio (Di martedì 21 aprile 2020) Il calcio europeo è al lavoro per una possibile ripresa delle competizioni nazionali. La Premier League punta al 13 giugno, in Spagna invece l’obiettivo è tornare in campo nel weekend del 6 giugno. In Germania vogliono anticipare tutti e il pallone potrebbe tornare a rotolare fra meno di un mese. Come riporta La Gazzetta dello … L'articolo La Bundesliga punta a ripartire: obiettivo 8 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza La Bundesliga punta al ritorno in campo già il 9 maggio

Emre Can e Spinazzola furono tra i principali protagonisti di quella memorabile rimonta sull'Atletico Madrid: poi l'addio alla Juventus.

Nuovi acquisti eccellenti, il Barcellona punta su Lautaro Martinez

Il Barcellona però non si arrenderà facilmente e punterà sulla volontà del giocatore (mai espressa pubblicamente) di trasferirsi a Barcellona, oltre che su contropartite tecniche di assoluto valore: l ...

