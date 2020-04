La Biennale va avanti: in autunno anche festival Danza e Teatro (Di martedì 21 aprile 2020) La Biennale di Venezia non si ferma, nonostante l'emergenza Coronavirus che ha portato al rinvio a fine agosto della 17esima Mostra di architettura. Sono infati state annunciate le nuove date per i festival di Teatro e Danza, oltre che i 15 eventi collaterali alla Biennale diretta da Hashim Sarkis. In particolare, il 64esimo festival Internazionale del Teatro, diretto da Antonio Latella, si svolgerà dal 14 al 24 settembre, anziché dal 29 giugno al 13 luglio, mentre il 14esimo festival di Danza contemporanea diretto da Marie Chouinard si svolgerà dal 13 al 25 ottobre, anziché dal 5 al 14 giugno.Sono confermate invece le date della Biennale di Musica Contemporanea, diretta da Ivan Fedele, che si svolgerà dal 25 settembre al 4 ottobre. Un segnale importante che la Biennale, e il suo nuovo presidente Roberto Cicutto, mandano al mondo della cultura, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 aprile 2020) Ladi Venezia non si ferma, nonostante l'emergenza Coronavirus che ha portato al rinvio a fine agosto della 17esima Mostra di architettura. Sono infati state annunciate le nuove date per idi, oltre che i 15 eventi collaterali alladiretta da Hashim Sarkis. In particolare, il 64esimoInternazionale del, diretto da Antonio Latella, si svolgerà dal 14 al 24 settembre, anziché dal 29 giugno al 13 luglio, mentre il 14esimodicontemporanea diretto da Marie Chouinard si svolgerà dal 13 al 25 ottobre, anziché dal 5 al 14 giugno.Sono confermate invece le date delladi Musica Contemporanea, diretta da Ivan Fedele, che si svolgerà dal 25 settembre al 4 ottobre. Un segnale importante che la, e il suo nuovo presidente Roberto Cicutto, mandano al mondo della cultura, ...

