(Di martedì 21 aprile 2020) Mentre il calcio è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, tanti addetti ai lavori guardano al futuro. In casa Napoli si tiene sotto la lente d'ingrandimento la situazione di

tuttonapoli : KKN - Milik-Mertens, nessuna frenata sui rinnovi: tavolo resta aperto, le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : KKN Milik

Tutto Napoli

“Il Napoli ha definito la strategia di mercato. In attacco si punta a rinnovare il contratto di Milik, la priorità resta quella. Qualora il Napoli non riuscisse a rinnovare il contratto del polacco, ...Il rinnovo di Milik attualmente sembra congelato, aveva detto Carlo Alvino non poco tempo fa. Gli agenti del polacco ed il Napoli provano a limare alcuni parametri contrattuali che causerebbero ...