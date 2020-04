Kitikaka – Mia Ceran | ‘Sono rimasta a Milano | la amo | mi spaventa vedere cosa sarà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) C’è unadalla quarantena per cui correresti il rischio di compilare lasciapassare falsi o fare falò di mascherine sul pianerottolo: tornare aMiamentre conduce Quelli che il calcio. Appese le sue scarpette (col tacco dodici) al chiodo, riposti i gilet di Luca Bizzarri in naftalina, depositate le cuffie di Emanuele Dotto su uno scaffale del museo Marconi, Mia sfiora il pianetacon una dolce rabona e un ironico doppio passo alla Pascutti. Un ritardo all’appuntamento (telefonico ndr…) per una commissione, sto per chiamare i carabinieri… Stavo solo facendo la spesa. Peraltro giro le piccole botteghe ed evito i supermercati in questo momento luoghi un po’ infelici. Giusto un attimo di fila in più. Niente di esotico. Nessuna mira urbana. Seguo rigorosamente i precetti. Ansia da reclusione negli ultimi due ...