Kick-Ass | Brad Pitt doveva essere Big Daddy al posto di Nicolas Cage

Dopo 10 anni dall'uscita di Kick Ass al cinema, scopriamo che il ruolo di Nicolas Cage, Big Daddy, sarebbe potuto essere di Brad Pitt, come svela il regista Matthew Vaughn. Quest'anno cade il decimo anniversario di Kick-Ass, film diretto da Matthew Vaughn e adattamento dell'omonimo fumetto di Mark Millar e John Romita Jr., e nuove rivelazioni del cineasta svelano che Brad Pitt avrebbe potuto far parte del cast al posto di Nicolas Cage, nel ruolo di Big Daddy. In una nuova intervista a The Hollywood Reporter, infatti, Matthew Vaughn ha rivelato questo dettaglio che in tanti anni non era mai uscito fuori. La sua prima scelta per Big Daddy sarebbe stata Brad Pitt, che venne coinvolto dal regista come produttore della pellicola. Purtroppo, la star di Hollywood stava per iniziare ...

Dopo 10 anni dall'uscita di Kick Ass al cinema, scopriamo che il ruolo di Nicolas Cage, Big Daddy, sarebbe potuto essere di Brad Pitt, come svela il regista Matthew Vaughn. NOTIZIA di ILARIA ...

Kick Ass: Matthew Vaughn voleva Brad Pitt per il ruolo di Big Daddy

Kick Ass, cinecomic diretto da Matthew Vaughn e basato sulla miniserie fumettistica di Mark Millar e John Romita, ha debuttato nelle sale nel 2010, praticamente un decennio fa. Il regista Vaughn ha ...

