Karol Wojtyła/ Papa Giovanni Paolo II dall'infanzia alla beatificazione (Di martedì 21 aprile 2020) Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II dall'infanzia alla beatificazione di un grande uomo che ha cambiato il XX secolo con opere e parole. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 21 aprile 2020)Wojtyła,IIdi un grande uomo che ha cambiato il XX secolo con opere e parole.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.