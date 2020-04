K K Slider di Animal Crossing | New Horizons protagonista di alcuni album musicali più

(Di martedì 21 aprile 2020) In: New, bisogna fare in modo di rendere la vostra isola come una delle più invitanti che ci sia, abbellendo il posto con abitanti del villaggio, mobili, fiori e altre funzionalità.Una volta raggiunta una valutazione dell'isola sufficientemente elevata da Isabelle, potete guardare i titoli di coda e godervi un meraviglioso concerto messo in scena da nientemeno che K.K., il musicista hippie dalle sembianze di un cane.E' possibile inoltre collezionare i suoidurante il gioco, che lo ritraggono in diverse pose. La maggior parte dei fan diadora questo personaggio ed ora, grazie alla spiccata fantasia didi loro, possiamo dare uno sguardo addei più famosi cantanti reali, photoshoppati con il volto di K.K.. Di seguito ne trovate qualcuno, ma sono veramente tanti.Leggi ...

lipsteria : Raga ma ho finito animal crossing? È venuto a suonare k k slider e c'erano i credits........ -

Ultime Notizie dalla rete : Slider Animal

Multiplayer.it

Last time it hit its current price was in March 2018 which was a record high for the Switch era. Strong demand for Switch and Animal Crossing + gaming in general being the key factors for recent ...Volete collezionare tutti i CD Musicali di KK Slider su Animal Crossing: New Horizons? Allora dovrete conoscere la lista completa delle canzoni.. Animal Crossing: New Horizons è già disponibile ...