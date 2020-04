Juventus su Kane, il Tottenham spara alto: la cifra. L'entourage del bomber cerca di mediare (Di martedì 21 aprile 2020) La ​Juventus, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di un attaccante. Tra i calciatori finiti nel mirino di Fabio Paratici c'è Harry Kane. Il centravanti, nel proprio entourage, ha il fratello agente Charlie coadiuvato da Marlon Fleischman. La concorrenza per arrivare all'attaccante del Tottenham è numerosa ed agguerrita. Sul calciatore ci sono: i due club di Manchester, Barcellona, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco oltre al club di Agnelli. Il Tottenham, per cedere il suo gioiello,... Leggi su 90min Mercato Juventus - non solo Milik : Harry Kane obiettivo concreto

Kane Juventus - il Manchester United non molla l’obiettivo bianconero

Calciomercato - “Juventus in corsa per Kane”. Il Genoa incassa 4 - 5 milioni - due nomi per Fiorentina e Torino (Di martedì 21 aprile 2020) La ​, in vista della prossima stagione, è alla ridi un attaccante. Tra i calciatori finiti nel mirino di Fabio Paratici c'è Harry. Il centravanti, nel proprio, ha il fratello agente Charlie coadiuvato da Marlon Fleischman. La concorrenza per arrivare all'attaccante delè numerosa ed agguerrita. Sul calciatore ci sono: i due club di Manchester, Barcellona, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco oltre al club di Agnelli. Il, per cedere il suo gioiello,...

carloj1972 : Kane senza alcun dubbio #Juventus #Finoallafine ?????????? - infoitsport : Calciomercato Juventus, non solo Milik: via libera per Kane - infoitsport : Calciomercato Juventus, Kane più vicino | L’aiuto da Zidane e… Amazon! - infoitsport : Kane alla Juventus, Calciomercato: molto più che una tentazione - matchActus : Mercato Juventus : Harry Kane comme priorité offensive ? -