Juventus | Pirlo su Allegri | «Mi ha insegnato molto | gran lavoratore»

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo su Massimiliano Allegri, che lo ha allenato sia al Milan sia alla Juventus Nel corso di una diretta Instagram, Andrea Pirlo si è soffermato sulla figura di Massimiliano Allegri e su quella di Antonio Conte. Ecco le parole del centrocampista sul tecnico livornese. «Entrambi mi hanno insegnato molto. Penso che gli allenatori che gestiscano solo non esitano più: ad esempio Allegri sembrava dall'esterno un tecnico che gestiva soltanto, ma in realtà era un gran lavoratore».

Pirlo - la rivelazione a Cannavaro : “Non vado alla Juventus Under 23 - ho tante offerte”

