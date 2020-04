Juve, e se Higuain non ritorna? Sarri ha in mente una nuova soluzione con un nuovo centravanti (Di martedì 21 aprile 2020) La ​Juve è alle prese con la vicenda ​Higuain. I bianconeri, ufficialmente, non hanno richiamato i propri giocatori e sperano nel doppio tampone per affrettare i tempi e dimezzare così la quarantena di chi tornerà a Torino, rientrando dall'estero. Gonzalo Higuain però ha fatto filtrare dei sentimenti contrastanti. Il giocatore è l'unico vero centravanti a disposizione di Sarri e non vorrebbe tornare in Italia per stare vicino alla mamma malata, per paura del Covid-19 e per questioni legate al... Leggi su 90min CorSport : Higuain (e il fratello Nicolas) giocano a braccio di ferro con la Juventus?

