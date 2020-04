Jennifer Lopez querelata | una foto su Instagram potrebbe costarle 150 mila dollari

(Di martedì 21 aprile 2020)è stata accusata di violazione di copyright per unapostata sue la querela150è stataper unapubblicata sul suo profiloe cheben 150in danni. Pare che E! News abbia ottenuto i documenti relativi al procedimento contro l'attrice, accusata di aver utilizzato unadelgrafo Steve Sands senza prima aver ottenuto la licenza o il consenso all'utilizzo dello scatto.avrebbe quindi infranto la legge sul copyright eessere costretta a risarcire Sands per il compenso mancato, relativo allo scatto pubblicato il 22 giugno 2017, che al momento ha più di 650.000 like. JLo suha 119 milioni ...

dunkirk___ : @moodoftheday8 @eliscrivecose Tu guarda il guardaroba di altre star, una a caso Jennifer Lopez, poi ne riparliamo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Movieplayer.it

Jennifer Lopez è stata accusata di violazione di copyright per una foto postata su Instagram e la querela potrebbe costarle 150 mila dollari. Jennifer Lopez è stata querelata per una foto pubblicata ...Jennifer Lopez e Alex Rodriguez vorrebbero acquistare la squadra di baseball dei New York Mets Jennifer Lopez e il suo compagno Alex Rodriguez sono interessati all'acquisto dei New York Mets e hanno a ...