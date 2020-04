Italiano trovato morto in casa a Londra: “Rifiutato in ospedale, aveva il Covid”. Il caso finisce all’Europarlamento (Di martedì 21 aprile 2020) “Mio padre è stato ammazzato dalla malasanità”. Rosa Truono, figlia di Lucio Truono, 43enne trovato morto nella sua abitazione di Londra lo scorso 14 aprile, non ha dubbi e in un’intervista al quotidiano “La Città di Salerno” si sfoga lanciando accuse verso gli operatori sanitari che hanno avuto in cura il padre. Per Rosa, Lucio è morto a causa del Coronavirus e del negato ricovero in ospedale da parte del personale sanitario londinese. Truono sarebbe stato visitato in un ospedale di Londra, dove risiedeva da diversi anni e lavorava come orafo, ma i medici l’avrebbero rimandato a casa, dove è morto, forse per le conseguenze del virus. Quel che è certo è che il tampone effettuato sulla salma dell’uomo è risultato positivo. Lucio è morto solo, lontano dai suoi affetti familiari e dai ... Leggi su tpi Il supercomputer italiano Marconi ha trovato 40 molecole per combattere il coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Italiano trovato Italiano trovato morto in casa a Londra:"Rifiutato in ospedale, aveva Covid" TPI Italiano trovato morto in casa a Londra: “Rifiutato in ospedale, aveva il Covid”. Il caso finisce all’Europarlamento

Rosa Truono, figlia di Lucio Truono, 43enne trovato morto nella sua abitazione di Londra lo scorso 14 aprile ... negli altri Paesi”, spiega Vuolo. “Ancora oggi, i troppi morti italiani non sono ...

