"Italiani trattati come adolescenti". Anche il mite De Bortoli affonda Conte: cosa deve spiegare (Di martedì 21 aprile 2020) Se Anche un moderato per vocazione come Ferruccio De Bortoli usa parole pesanti contro il governo di Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Accade a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove si faceva il punto sulle prospettive e la possibile ripartenza. E l'ex direttore del Corriere della Sera punta il dito: "Dobbiamo restare uniti senza polemiche strumentali e pensando solo al bene del Paese. Aspiriamo a recuperare nei limiti del possibile la nostra normalità ma dovremo avere una socialità più consapevole". Dunque, a strettissimo giro di posta, aggiunge: "Peccato che il governo a volte ci tratti come degli adolescenti. Il rischio zero non lo avremo mai", conclude Ferruccio De Bortoli. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - finita l’odissea per gli italiani bloccati in India : “Mi sembra un sogno - trattati come appestati”

“Italiani appestati”. Coronavirus - connazionali aggrediti all’estero : “Trattati così”

Coronavirus - italiani aggrediti all’estero : “Trattati da appestati” (Di martedì 21 aprile 2020) Seun moderato per vocazioneFerruccio Deusa parole pesanti contro il governo di Giuseppeper la gestione dell'emergenza coronavirus. Accade a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove si faceva il punto sulle prospettive e la possibile ripartenza. E l'ex direttore del Corriere della Sera punta il dito: "Dobbiamo restare uniti senza polemiche strumentali e pensando solo al bene del Paese. Aspiriamo a recuperare nei limiti del possibile la nostra normalità ma dovremo avere una socialità più consapevole". Dunque, a strettissimo giro di posta, aggiunge: "Peccato che il governo a volte ci trattidegli. Il rischio zero non lo avremo mai", conclude Ferruccio De

AlessLongo : Il Governo può chiarire come intende arrivare al 60% degli italiani? Quali dati personali esattamente saranno tratt… - GhisiMg49 : @Libero_official Il governo di estrema sinistra, che ha usurpato il potere in questo paese, si comporta esattamente… - Noovyis : ('Italiani trattati come adolescenti'. Anche il mite De Bortoli affonda Conte: cosa deve spiegare) Playhitmusic - - FrancoTorre1953 : @vitalbaa @maurorizzi_mr Se gli italiani vengono trattati da sudditi è perché amano interpretare questo ruolo in co… - MarziaLoreti : Antonello Soro ma lei è #garanteprivacy o potavoce di questa maggioranza nominata?non le sembra una limitazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani trattati ?? CORONAVIRUS, studio bresciano: nel 77% dei casi polmoniti migliorano con Tocilizumab Bsnews.it Giulio Tremonti a l'AntiDiplomatico: "Cercate risposte? Le troviamo in Marx, Goethe, Leopardi ed in Thomas Mann"

Una produzione che deve rispettare alcune fondamentali regole. Data questa visione, il governo italiano scrisse insieme con l’OCSE una bozza di trattato multilaterale, che alla fine fu votata ...

Mes, Salvini rompe con Giorgetti?/ Retroscena frattura Lega: spunta l’ipotesi Zaia..

Eppure secondo Dagospia non solo la lite è vera ma sul fronte Mes sarebbero quasi venuti alle mani (in senso figurato, essendo tutti e due da remoto in streaking): non è nascosto il fatto che Salvini ...

Una produzione che deve rispettare alcune fondamentali regole. Data questa visione, il governo italiano scrisse insieme con l’OCSE una bozza di trattato multilaterale, che alla fine fu votata ...Eppure secondo Dagospia non solo la lite è vera ma sul fronte Mes sarebbero quasi venuti alle mani (in senso figurato, essendo tutti e due da remoto in streaking): non è nascosto il fatto che Salvini ...