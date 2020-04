Italia povera, auto ferme: si avvera il sogno di Grillo (Di martedì 21 aprile 2020) Paolo Bracalini Dall'aria pulita alla decrescita, il Covid19 realizza in pieno il programma del fondatore M5s È inspiegabile la sparizione di Beppe Grillo, e in subordine anche quella di Davide Casaleggio, il guru ereditario. Perché in effetti il Coronavirus ha realizzato alla perfezione, e in tempi brevissimi, la società sognata dai fondatori del Movimento Cinque Stelle. Decrescita economica e crollo dei consumi inessenziali, desertificazione industriale, stop al cemento e alle grandi opere, blocco delle attività produttive, milioni di persone a casa con reddito elargito dallo Stato, chiusura di acciaierie e fabbriche inquinanti, tracollo del traffico automobilistico e di quello aereo, ritorno all'autarchia alimentare con l'orto sul balcone e il pane fatto in casa, digitalizzazione delle vite in stile Casaleggio Associati, fine delle ... Leggi su ilgiornale Povera Italia. Se c'è lo sconto la nostra bandiera ce la vende la Cina

"Calpestati - derisi" - Gualtieri umilia senza pietà la "Povera Italia" con la Bce

borghi_claudio : Ragazzi, qui siamo OLTRE. Tutto il giorno a starnazzare come galline perchè noi sugli eurobond = eurotasse abbiamo… - LauraGaravini : In Italia fanno la voce grossa. Ma al dunque, in #Europa, votano per l'ennesima volta contro interesse dell'Italia.… - Povera__Italia : RT @BarillariM5S: Arrivata l'espulsione. Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato 'colpev… - bernisilvy : RT @davidealgebris: Povera Italia svenduta : Meloni che prende Soldi dall’estrema destra Americana. Lega che ci prova con Savoni e Putin. M… - LEIII87356902 : RT @davidealgebris: Povera Italia svenduta : Meloni che prende Soldi dall’estrema destra Americana. Lega che ci prova con Savoni e Putin. M… -

Ma si capisce, quando lo Stato non esiste e ti racconta una balla dietro l'altra, si apre una prateria per la criminalità organizzata pronta a fare capire che dal governo centrale non debbono ...

