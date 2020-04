“Io, medico di 70 anni pensionato, sono andato volontario nella trincea di Piacenza” (Di martedì 21 aprile 2020) medico in trincea. Giovanni de Francisci è un anestesista di 70 anni, in pensione ormai da 5. Ha lavorato al Policlinico Gemelli di Roma, una delle eccellenze della Capitale. Lui è tra gli ottomila che a marzo hanno risposto all’appello della Protezione civile che cercava medici volontari da inviare nelle zone più colpite dal coronavirus. Moglie e tre figli, ma questo non gli ha impedito di rispondere “presente” alla chiamata. Il medico: “Sì, ho risposto all’appello della nazione” “Sì, non ho esitato un momento a rispondere all’appello della nazione – dice il dottor de Francisci -. Ho un alto senso dello Stato e della solidarietà, pertanto ho ritenuto un dovere fare la mia parte, anche se sono in pensione. Pensavo di dover e poter fornire un contributo, certo di avere ancora qualcosa da dare, ... Leggi su secoloditalia Valentina - medico in prima line nella lotta contro il Covid-19 dice alla mamma : “Io non posso tornare”

