Intesa Sanpaolo, a Bergamo palazzi illuminati con led tricolore (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – I colori della bandiera italiana, grazie all’impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale, illumineranno alcune sedi Intesa Sanpaolo nella città di Bergamo. Coinvolte anche la sede di via Camozzi e il palazzo storico sede di Fideuram in piazza Matteotti. L’iniziativa, a impatto zero, segue quanto già realizzato al Grattacielo di Torino che nei giorni scorsi ha visto riflettere per la prima volta sulle proprie facciate il tricolore. Le proiezioni del tricolore su alcune delle principali sedi del gruppo in Italia sono, infatti, il “segno della forte attenzione da parte della banca nei confronti delle comunità in cui opera. I giochi di luce racchiudono un messaggio di incoraggiamento e di fiducia nel futuro”, spiega l’istituto di credito. (Foto: © Roman Babakin/123RF) Leggi su quifinanza Grastim investe nel risparmio energetico : emessi bond per 5 mln con Intesa Sanpaolo

Coronavirus - da Intesa Sanpaolo 11 mila indumenti intimi per ricoverati

Intesa Sanpaolo - altolà alle fake news : Decreto Liquidità - nessuna speculazione (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – I colori della bandiera italiana, grazie all’impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale, illumineranno alcune sedinella città di Bergamo. Coinvolte anche la sede di via Camozzi e il palazzo storico sede di Fideuram in piazza Matteotti. L’iniziativa, a impatto zero, segue quanto già realizzato al Grattacielo di Torino che nei giorni scorsi ha visto riflettere per la prima volta sulle proprie facciate il. Le proiezioni delsu alcune delle principali sedi del gruppo in Italia sono, infatti, il “segno della forte attenzione da parte della banca nei confronti delle comunità in cui opera. I giochi di luce racchiudono un messaggio di incoraggiamento e di fiducia nel futuro”, spiega l’istituto di credito. (Foto: © Roman Babakin/123RF)

ComuneMI : Al via la raccolta fondi “Milano per Milano: aggiungi un pasto a tavola”: sulla piattaforma web For Funding di Inte… - yvinc : RT @sinfantino: Intesa Sanpaolo costretta a pubblicare su il Sole 24 Ore, Corriere e Il Messaggero dall’Antitrust la sanzione di 4,8 milion… - hycm_italia : INTESA SANPAOLO SPA VIEW. Il titolo sta sollecitando il supportone chiave posto a 1,3065, minimo delle ultime sett… - MassimoLupoi : RT @vincenzopighet2: Intesa San Paolo chiarisce con nota che #Salvini sui finanziamenti alle imprese ha detto un cumulo di bufale #Salviniv… - paam1972 : @matteosalvinimi In 5 minuti ti spiegano che non hai capito un cazzo come al solito -