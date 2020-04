Inter | Young rinnova | cifre e dettagli del contratto

Leggi su 90min

(Di martedì 21 aprile 2020) L'​ha esercitato l'opzione per il rinnovo del​ di Ashley, esterno classe '85 trasferitosi dal Manchester United durante la finestra invernale di calciomercato. Il matrimonio prosegue dopo l'ottimo impatto avuto sulla Serie A dall'inglese. L'ex Watford e Aston Villa rimarrà all'ombra del Duomo almeno fino al 2021, percependo 3 milioni di euro netti a stagione. Le parti non hanno voluto mettere in discussione i termini economici dell'ingaggio.ha finora collezionato...