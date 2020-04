Indagine Altroconsumo | ‘mascherine si trovano ma ancora care’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) – Le mascherine accompagnerannoper lungo tempo la nostra quotidianità. Quelle chirurgiche, consigliate per chi non lavora in prima linea, ormai sono molto più facili da trovare: se all’inizio di aprile erano disponibili soltanto in una farmacia su due, ora le hanno due terzi delle farmacie e le principali piattaforme di ecommerce, come Amazon ed Ebay. Lo dicono i numeri della rilevazione disu 200 farmacie e parafarmacie in 10 città, su 3 piattaforme e 58 siti specifici (negozi di bricolage, farmacie, negozi di prodotti sanitari) di shopping online. Una buona notizia che tuttavia non ha inciso sulla diminuzione dei prezzi: in farmacia il costo medio di una mascherina chirurgica èdi poco meno di 2 euro. Online, sulle piattaforme di ecommerce come Amazon o Aliexpress, il costo medio ...