Incredibile in Cina: due medici diventano neri dopo essersi risvegliati dalle cure per Coronavirus [DETTAGLI] (Di martedì 21 aprile 2020) Una storia che ha dell'Incredibile e che ai più potrebbe sembrare una barzelletta. Ma quanto accaduto in Cina è invece vero. Così come riportato dalla tv Ccvt, e ripreso dal Daily Mail, due medici cinesi del Wuhan Central Hospital, i 42enni Yi Fan e Hu Weifeng, si sarebbero risvegliati con la pelle scura al termine del ciclo di cure svolto dopo la positività al Coronavirus. I due soggetti, ovviamente impegnati in ospedale nella lotta al virus, hanno visto peggiorare le loro condizioni dopo essere stati contagiati, ma al risveglio in seguito alle cure si sono appunto accorti di essere diventati neri. Tutto ciò sarebbe dovuto all'effetto del farmaco curante sul fegato, il quale ha causato il malfunzionamento dell'organo e l'annerimento della pigmentazione cutanea. Per fortuna, si tratta di una conseguenza temporanea.

Un ragazzo protegge dalla pioggia una donna anziana ma gli si avvicina un poliziotto e quello che accade dopo è incredibile (Di martedì 21 aprile 2020) Una storia che ha dell’e che ai più potrebbe sembrare una barzelletta. Ma quanto accaduto inè invece vero. Così come riportato dalla tv Ccvt, e ripreso dal Daily Mail, duecinesi del Wuhan Central Hospital, i 42enni Yi Fan e Hu Weifeng, si sarebberocon la pelle scura al termine del ciclo disvoltola positività al Coronavirus. I due soggetti, ovviamente impegnati in ospedale nella lotta al virus, hanno visto peggiorare le loro condizioniessere stati contagiati, ma al risveglio in seguito allesi sono appunto accorti di essere diventati. Tutto ciò sarebbe dovuto all’effetto del farmaco curante sul fegato, il quale ha causato il malfunzionamento dell’organo e l’anmento della pigmentazione cutanea. Per fortuna, si tratta di una conseguenza temporanea. La loro ...

Due medici cinesi contagiati si risvegliano con la pelle scura

Ricoverati nello stesso ospedale, sono finiti in rianimazione. Quando si sono risvegliati l'incredibile scoperta. A riportare la notizia, ripresa dal Daily Mail, la televisione di Stato cinese, CCTV.

