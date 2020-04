In vendita la casa vacanze di Lady Diana | costa 12 5 milioni di dollari

Leggi su bigodino

(Di martedì 21 aprile 2020), defunta moglie del principe Carlo d’Inghilterra, ha trascorso in unaalle Bahamas uno dei momenti più felici e belle della sua vita. Ora, quella villa è stata messa in. Il prezzo è da capogiro: 12.5di. La villa in sé per sé è bellissima, sia all’interno che all’esterno. Lain questione, dà direttamente su una bellissima e paradisiaca spiaggia sull’oceano della Bahamas. Inoltre, all’esterno, si può trovare una bellissima piscina con un patio di dimensioni esorbitanti in stile caraibico. Il nome della villa è Casuarina Beach ed è attualmente inper 12e mezzo diamericani. Per la precisione, la villa si trova a Lyford Cay, sull’isola si ...