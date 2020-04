In ribasso la Borsa di Milano, seguita dagli altri mercati europei (Di martedì 21 aprile 2020) (TeleBorsa) – Piazza Affari e le altre borse europee chiudono in netto calo, con il nervosismo riacceso dal collasso dei prezzi del petrolio. Pressoché ignorato il recupero dell’indice ZEW, mentre si guarda con più preoccupazione al vertice europeo di giovedì prossimo. Nel frattempo, gli operatori restano attenti ad ogni indicazione sul prossimo riavvio delle attività economiche. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,53%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 14,17 dollari per barile, in forte calo del 137,66%. Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +264 punti base, con un deciso aumento di 26 punti base, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 aprile 2020) (Tele) – Piazza Affari e le altre borse europee chiudono in netto calo, con il nervosismo riacceso dal collasso dei prezzi del petrolio. Pressoché ignorato il recupero dell’indice ZEW, mentre si guarda con più preoccupazione al vertice europeo di giovedì prossimo. Nel frattempo, gli operatori restano attenti ad ogni indicazione sul prossimo riavvio delle attività economiche. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,53%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 14,17 dollari per barile, in forte calo del 137,66%. Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +264 punti base, con un deciso aumento di 26 punti base, ...

