In arrivo il Piano nazionale per le riaperture (Di martedì 21 aprile 2020) Un Piano “omogeneo” in tutta Italia, dal 4 maggio, per riaprire le attività produttive e per regolare il trasporto pubblico. E un primo, parziale, allentamento delle regole che hanno tenuto milioni di italiani dentro casa, fermo restando che bisognerà indossare la mascherina e tenere il distanziamento “finché non ci sarà una cura o un vaccino”. Il premier Giuseppe Conte presenterà entro la fine di questa settimana il programma per la “fase 2” che annuncia “molto complessa”.A ore la task force guidata da Vittorio Colao e il comitato tecnico scientifico consegneranno al governo il risultato del loro lavoro, che sarà la base per ogni decisione. Poi il premier vedrà enti locali e parti sociali. Con un’idea di partenza: le linee guida, come chiedono i governatori del Nord, saranno ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Conte : "Irresponsabile riaprire tutto ora - in arrivo il piano per il 4 maggio"

Dopo il Covid - il piano per ripartire Su L’Eco tutti i fondi in arrivo ai Comuni

