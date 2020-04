In Afghanistan ci sono decine di positivi al coronavirus nel palazzo presidenziale (Di martedì 21 aprile 2020) E anche fuori da lì è probabile che la situazione sia molto peggiore di quanto suggeriscano i dati ufficiali Leggi su ilpost (Di martedì 21 aprile 2020) E anche fuori da lì è probabile che la situazione sia molto peggiore di quanto suggeriscano i dati ufficiali

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan sono In Afghanistan ci sono decine di positivi al coronavirus nel palazzo presidenziale Il Post La capitano dell'Esercito riapre gli ambulatori chiusi dal Coronavirus

"Sono partita il 9 marzo di ritorno da una missione in Afghanistan e da sabato sono tornata alla base, a Roma, nella caserma della città militare della Cecchignola dove presto servizio» racconta la ...

Tra le piaghe del paese c'è anche un uso massiccio di oppio. In Afghanistan ci sono, infatti, 2,5 milioni di consumatori di cui 800 mila donne e 100 mila bambini. «Quando gli Stati Uniti, dopo l’11 ...

