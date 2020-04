Immuni | app coronavirus facoltativa Arcuri | Alternativa è privazione

NicolaPorro : ?? La app #Immuni non servirà alla nostra salute, ma a sconfiggerci definitivamente come cittadini, individui e uomi… - LucaBizzarri : IMMUNI, la app che ci controlla tutti. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - napulegno79 : RT @MoriMrc: Questo tweet è molto forte. Ma devo dirlo. L’app immuni non va scaricata. Salverebbe qualche vita? È possibile, certo. Ma se i… - ce_orla : RT @gr_grim: Questa è l'amena compagine a cui il Commissario Arcuri ha affidato lo sviluppo di un'app che dovrà garantire il tracciatamento… -

Immuni app Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Immuni app