Il sindaco Orlando non paga. Così fallisce la cooperativa che salva i migranti (Di martedì 21 aprile 2020) Sono senza soldi da mesi. Così la cooperativa "Porta Felice" di Palermo è stata costretta a chiudere per mancanza di fondi. La denuncia arriva dal vicepresidente della cooperativa, Alessandro Galante, che adesso sta pensando a presentare anche un esposto in Procura. Per approfondire leggi anche: Si Leggi su iltempo Palermo : morto ex sindaco Lo Vasco - il cordoglio di Orlando

Coronavirus : sindaco Messina - ‘da Orlando polemica inutile e nociva’

Palermo - Orlando sbotta : "Troppi in strada"/ Video - il Sindaco : "Basta - obbedite!" (Di martedì 21 aprile 2020) Sono senza soldi da mesi. Così la"Porta Felice" di Palermo è stata costretta a chiudere per mancanza di fondi. La denuncia arriva dal vicepresidente della, Alessandro Galante, che adesso sta pensando a presentare anche un esposto in Procura. Per approfondire leggi anche: Si

filippo898 : RT @tempoweb: Il sindaco #Orlando non paga Così fallisce la cooperativa che salva i migranti - GBaitelli : RT @tempoweb: Il sindaco #Orlando non paga Così fallisce la cooperativa che salva i migranti - JohSogos : RT @tempoweb: Il sindaco #Orlando non paga Così fallisce la cooperativa che salva i migranti - tempoweb : Il sindaco #Orlando non paga Così fallisce la cooperativa che salva i migranti - GiornaleLORA : Il sindaco Leoluca Orlando ha aderito ad una petizione dei sindaci d'Europa, indirizzata al Parlamento europeo, per… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Orlando Covid19, settore eventi e cerimonie al collasso, associazioni scrivono al sindaco Orlando BlogSicilia.it Il sindaco Orlando non paga. Così fallisce la cooperativa che salva i migranti

La denuncia arriva dal vicepresidente della cooperativa, Alessandro Galante, che adesso sta pensando a presentare anche un esposto in Procura. Per approfondire leggi anche: Sindaco Orlando: controlli ...

Primo paziente guarito da Covid19 ad Augusta, “che gioia per la città” dice il sindaco

21:15Primo paziente guarito da Covid19 ad Augusta, “che gioia per la città” dice il sindaco 21:05Palermo, tamponi negativi per i migranti a bordo ... la Cisal mette in guardia “Da Cisl Fp inutile ...

La denuncia arriva dal vicepresidente della cooperativa, Alessandro Galante, che adesso sta pensando a presentare anche un esposto in Procura. Per approfondire leggi anche: Sindaco Orlando: controlli ...21:15Primo paziente guarito da Covid19 ad Augusta, “che gioia per la città” dice il sindaco 21:05Palermo, tamponi negativi per i migranti a bordo ... la Cisal mette in guardia “Da Cisl Fp inutile ...