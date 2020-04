Il Segreto anticipazioni puntata 22 aprile 2020 | Francisca sta per tornare?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 aprile 2020) Entrano nel vivo le vicende della nuova stagione della soap Il. Don Ignacio è stato chiamato a testimoniare sui fatti di Munia, ed è fermamente intenzionato a dire tutta la verità. Adolfo sostituisce il fratello nell’azienda di famiglia, mentre Mauricio comincia a sospettare che Isabel abbia cattive intenzioni nei confronti di Ignacio, e non se ne spiega il motivo. La marchesa, intanto, sembra essere in attesa di un misterioso ospite… Il22: la scelta di Ignacio Don Ignacio è stato convocato per rendere la sua testimonianza su quello che è successo alla stazione di Munia, ossia sul sequestro degli ostaggi da parte fu un gruppo di sovversivi. Così, accompagnato dal capitano Huertas, l’uomo si reca a testimoniare, fermamente deciso a dire la verità. L’uomo ...