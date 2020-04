Il Segreto | anticipazioni | Donna Francisca tornerà presto a Puente Vejo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 aprile 2020) Le prossimedell’amatissima telenovela spagnola “Il”, ci dicono che tra il 27 aprile e il 2 maggio vedremo tornare di nascosto ala famosa “dark lady”. Si stabilirà a La Habana da Isabel, alla quale, però, chiederà di non farlo sapere a nessuno: perché mai? Cosa avrà in mente? Dalla conversazione tra le due emergerà tra l’altro che la marchesa è la cugina del primo marito della Montenegro, Salvador Castro. Intanto, martedì 21 aprile, alle 16.35 su Canale 5, una nuova puntata de “Il”. Don Raimundo, attuale marito di, è tornato a, ma ripartirà per cercare di riportarla a casa. Sappiamo che la telenovela è purtroppo agli sgoccioli, a causa del calo di ascolti in Spagna e della ...