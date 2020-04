IL SEGRETO, anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio: torna FRANCISCA! (Di martedì 21 aprile 2020) anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio 2020:Leggi anche: Beautiful, Una Vita e Il SEGRETO: cosa succede martedì 21 aprile 2020, anticipazioniAccantonata la sorpresa iniziale, Matias decide di fidarsi di Alicia; così i due cominciano a lavorare per garantire i diritti ai lavoratori più sfortunati di Puente Viejo. Marcela non sa come comportarsi con Matias, ma questo non le impedisce di portare alla luce il risentimento che prova nei suoi confronti. Tomas, con estremo dolore, capisce che è il momento di allontanarsi da Marcela. Ignacio parla apertamente con le sue figlie dicendo loro quale sarà il ruolo del cugino Ramon una volta che metterà piede a Puente Viejo per fare la rendicontazione annuale della fabbrica. Cosciente dei rischi che i minatori stanno correndo, Adolfo chiede ad ... Leggi su tvsoap Beautiful - Il Segreto - Una Vita : anticipazioni oggi 21 aprile 2020

